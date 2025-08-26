優化「M」品牌｜若再有美斯無落場事件 鄭泳舜指主辦機構須準備替補方案

【Now新聞台】政府優化「M」品牌計劃，身兼大型體育活動事務委員會副主席的立法會議員鄭泳舜表示，經歷去年美斯無落場事件已經收緊要求，事前清楚列明同類事件要如何處理。

立法會議員(九龍西)鄭泳舜：「不會完全是100%，但盡量去把關，始終我自己都參與幾年時間和球會討論都有很多變數，可能球員討論時，真的最後突然受傷，這些沒有辦法，作為運動員真的有這樣的風險。但大家都可能有準備替補方案，原本世界排名第八的來，你已經想好第八的來不了，已經和第九、十的(運動員)，有初步有共識都可以補上。」

鄭泳舜指，剛在香港舉辦的多場英超足球賽營造良好氣氛，希望優化後吸引更多大型體育賽事落戶香港，包括板球等中東較受歡迎的運動，又希望獲得「M」品牌的賽事能邀請本地香港運動員參與，並提供獎金支援本地運動產業。

#要聞