優品360中期收入增至14.4億元 派中期股息每股11.0港仙

摘要：
收入增至約1,436.6百萬港元
毛利增至約518.2百萬港元
公司擁有人應佔溢利錄約120.7百萬港元
於2025年6月30日，集團零售店舖數目為178間
每股盈利約12.1港仙，派中期股息每股11.0港仙
財務摘要：
截至6月30日止6個月
千港元
2025年
2024年
變幅
收入
1,436,576
1,393,691
+3.1%
自家品牌產品銷售額
251,203
234,630
+7.1%
毛利
518,177
507,938
+2.0%
每股中期股息（港仙）
11.0
11.0
- -
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月28日 - 本港領先休閒食品零售商優品360控股有限公司（「優品360」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：2360.HK）宣佈其截至2025年6月30日止6個月（「回顧期間」）之業績。於回顧期間，集團錄得收入約1,436,576,000港元，較截至2024年6月30日止6個月（「去年同期」）約1,393,691,000港元增加約3.1%。期內，集團擁有人應佔溢利約為120,652,000港元。
截至2025年6月30日止6個月，集團毛利約為518,177,000港元，較去年同期毛利約507,938,000港元按年增加約2.0%；期內毛利率約為36.1%。回顧期間，集團每股盈利約為12.1港仙。董事會建議派發中期股息每股11.0港仙。
業務概況
連鎖零售店舖
於2025年6月30日，集團合共經營178間連鎖零售店舖，包括於香港經營172間連鎖零售店舖，以及於澳門經營6間連鎖零售店舖。於回顧期間，集團繼續採取門市優化策略，不斷完善貨品陳列、店舖外觀、上貨安排等，為顧客提供更佳購物環境及體驗，並展現集團更多元化之產品組合和優秀品牌形象。
集團於2021年推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端全球優質食品，包括世界各地美酒、高級朱古力、健康食品、芝士、西式醬料及食材等，以迎合市場對高品質生活的追求，並擴闊集團顧客群。於2025年6月30日，集團合共就相關零售品牌經營8間店舖。
於回顧期間，集團零售店舖的租金相關開支（按現金收付制）對銷售收入比率約為9.6%。
產品
集團於回顧期間秉持環球採購策略，致力為顧客搜羅世界各地產品，提供多元化選擇。截至2025年6月30日止6個月，集團合共銷售超過1,050個品牌及逾2,870個庫存單位（「SKU」）的產品，為顧客提供多元化選擇。集團持續優化產品組合、推陳出新，引入不同新產品及口味，滿足顧客所需。
為豐富貨品種類，以及更有效監控產品質素、供應量和利潤水平，集團於期內繼續積極開發自家品牌產品。於回顧期間，自家品牌產品的銷售額約251,203,000港元（截止2024年6月30日止6個月：約234,630,000港元），佔集團回顧期間整體收入比例約17.5%。集團擁有12個自家品牌及約259個SKU產品，產品包括口罩、南貨罐頭、米糧、牛奶、蜜糖、堅果乾果，及各式各樣的休閒食品。
會員計劃及市場推廣宣傳活動
於2025年6月30日，集團的登記粉絲及會員人數約2,243,198名（2024年6月30日：約2,214,680名）。截至2025年6月30日止，使用手機應用程式的會員人數已達約1,238,775名（2024年6月30日：約1,112,031名）。
回顧期間，集團進行不同市場推廣活動，包括推出「至優價」、「狂賞星期一」、「周三即日賞」、「一買即換」等優惠活動，持續為顧客提供一系列精選優質產品價格優惠，以感謝顧客支持，同時提升顧客忠誠度。另一方面，集團繼續透過電視、報紙、社交平台等媒介全方位進行廣告宣傳，成功促使顧客重複惠顧，並吸引新顧客光臨，大大增加集團於市場上之討論熱度。
僱員
於2025年6月30日，集團全職及兼職僱員人數為1,187名（2024年12月31日：1,230名），人數同比下降主要為增加全職人員同步減少兼職員工，以提升店舖服務水平。為了挽留人才，以及給予集團僱員適當獎勵以加強僱員凝聚力及忠誠度，集團參考勞工市場供應及勞工成本趨勢，並依據僱員個人表現，定期檢討並更新僱員福利計劃及薪酬待遇。截至2025年6月30日止6個月，集團的員工成本（不包括董事酬金）佔收入比率約9.7%（截至2024年6月30日止6個月：約10.0%）。
展望
環球地緣政治局勢持續升溫，經濟前景充斥不確定因素，加上近年市民消費模式改變，跨境消費越趨普及，進一步拖慢本港零售業復蘇步伐。集團預期，本年零售經營環境仍然充滿挑戰，將保持審慎態度開展業務，積極研究新產品、新市場，探索多元化發展機遇。同時，集團將不斷強化內部營運效能，推動精細化管理，優化業務流程及控制各項成本，密切關注影響營運之外部因素，靈活調整及適時實施相關策略，致力為股東及投資者創造最佳回報。
展望未來，集團將把握適當市場契機，拓展旗下主要零售品牌「優品360˚」以及環球美酒食品店「Foodville」之店舖網絡，以「雙品牌」模式迎合不同顧客群對優質食品的需求，並定期審視現有零售店舖之經營情況，因時制宜調整營運策略。此外，集團於本年六月正式進駐foodpanda生活百貨平台，方便顧客於線上選購產品，拓展銷售渠道及提升銷售額。
本集團將繼續秉持「優質」及「優價」的經營使命，積極開拓上游供應商，致力豐富產品組合和保持價格競爭優勢。另一方面，集團繼續積極於世界各地搜羅各式各樣食品，加大自家品牌產品的開發力度，以滿足市場對日常生活必需品的需求，為顧客提供多元化選擇。
Hashtag: #優品360
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關優品360控股有限公司
優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過環球採購，持續努力為顧客提供「優質」和「優價」的產品，以向顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗為使命。於2025年6月30日，集團合共擁有178間零售店舖，遍佈全港十八區及澳門人流暢旺的戰略位置。另外，集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。
新聞稿由客戶提供
