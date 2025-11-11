優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！

【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）

日期：即日起至2025/11/20

地點：優品360分店

