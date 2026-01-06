優品360今期有不少產品優惠，如HARIBO軟糖$31/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件；急凍產品優惠有美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片$110/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有三洋本場讚岐烏冬$14.5/件，還有不少美酒優惠，獺祭二割三分純米大吟釀低至$520！

【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）

【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）

【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2026/01/08

地點：優品360分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso