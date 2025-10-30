基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/06
地點：優品360分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
Burberry減價低至半價！舒華同款Bridle手袋低至$6,950 / 經典款格仔銀包低至$2,350
趁著雙11優惠2025來臨前，FARFETCH率先推出一輪大減價，不少名牌手袋、波鞋、服飾等都有平，吸引大家提前消費！而英倫品牌Burberry今次亦有份參與FARFETCH的減價清單中，當中多達500款產品限時低至半價優惠，大家最愛的手袋、銀包、外套等統統有份，以人氣復古格仔銀包為例，原價$4,700減至$2,350就買到，減價有點過份！想用抵價入手Burberry產品？絕對不能錯過今次的FARFETCH減價！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【Luna Cake】1日限定 指定芝士蛋糕買1送1（只限30/10）
Luna Cake慶祝15歲生日，於10月30日進行1日限定指定芝士蛋糕買1送1優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前
eclipse產品$40/3件＋送營多印尼撈麵、買李施德林送原箱27卷廁紙+Tempo袋裝面紙等禮品｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限29/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌嬰兒護理系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【A-1 Bakery】青森蘋果批驚喜優惠低至$54（即日起至15/11）
A-1 Bakery即日起至11月15日，於A-1 Bakery門市購買青森蘋果批一件，即可享限定9折優惠，折後特價$54！青森蘋果批外酥內軟，內層更充滿啖啖酸甜的青森蘋果餡，買來下午茶食一流！商品數量有限，售完即止，部分產品價格以實體分店之標示為準。YAHOO著數 ・ 18 分鐘前
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday早鳥優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出Black Friday會員7折優惠，要進去官網，登記成為會員，才會有優惠碼喔！快手搶Alo Yoga Black Friday早鳥優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤
雙 11 不用等！Logitech 雙 11 優惠即日開跑，由 10 月 28 日至 11 月 11 日期間，逢星期二晚上 8 時正，Logitech 官網將精選多款人氣產品以低至 5 折的價格供大家搶購，記得設定好鬧鐘，一起加入這場雙 11 限時搶購戰！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【123 by ELLA】全場買3送1（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正進行全場買3送1，只需任選全場4件商品，即送價格最低的一件，全場商品隨意搭！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折
想趁換季入手平靚正護膚品？最近Sasa莎莎香港網店推出雙11優惠2025，多款化妝品、護膚品、日用品等都有平，當中貴婦級護膚品牌SK-II更有限時低至半價優惠，不少皇牌產品以超抵價登場，包括最具代表性的「神仙水」及熱賣面膜組合等，對於一直想試SK-II的新用家，抑或想囤貨的忠實用家來講，今次Sasa莎莎雙11優惠絕對是大手入貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
【H&M】門市指定商品限時85折（即日起至優惠結束）
H&M 11.11 門市特惠進行中，指定商品限時85折，女裝、男裝、童裝、家居等你來逛！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX
香港終於迎來秋季天氣，早晚開始變得清涼，轉季天氣皮膚保養變得非常重要！Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買FRESH護膚品，同時iHerb最近推出雙11早鳥優惠，由即日起至11月1日凌晨1點，輸入指定優惠碼即可享全單78折優惠，用完優惠碼後不少FRESH護膚品都比官網平，如人氣紅茶精華比官網平近$200、轉季必備的潤色護唇膏更低至$196，而且多色選擇，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 2 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 23 小時前