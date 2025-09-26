優品360˚ 優惠加碼激賞現金券 多買多送賞不停 foodpanda生活百貨獨家折扣同步登場 中秋至抵優惠陪你團圓

貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月26日 - 優品360控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」及其子公司：「集團」，股票編號：2360.HK）延續感謝祭熱潮，乘勢加碼推出至優價激賞！顧客於優品360˚ 及FoodVille全線門市單一消費每滿100元，即送15元現金優惠券並可於下次購物時使用，買得越多、慳得越多，獎賞無上限！顧客於foodpanda生活百貨選購多款人氣產品，更可享獨家折扣優惠！無論親臨門市或安坐家中，均可輕鬆以「至優價」入手各款心水零食、美酒佳釀、糧油雜貨及各種日常生活必需品。著數選擇任你揀，立即掃盡至抵優惠，與挈愛親朋歡度中秋佳節！
至抵賞味中秋精選產品推介：
淳珍香港製造流心奶黃月餅8個裝，$138（會員價$124.2）
Kalbarri腰果（各款）450克，$100/2件
臻之園綠豆酥/原粒杏仁餅，$16至$24
一榮帆立貝（各款），$119
珍殿香港製造經典雜錦禮盒，$99.9
金莎朱古力30粒，$198/2件
各式各樣人氣中秋禮品及節日美食，盡在全線門市及foodpanda生活百貨平台，讓你輕鬆選購，與親友共聚團圓，盡享節日滋味！
若不想錯過上述各項精彩優惠活動，記得密切留意優品360˚ 官方Facebook專頁(https://www.facebook.com/bestmart360)或官方Instagram專頁 (https://www.instagram.com/bestmart360.official) 相關動態消息公佈！
上述活動及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或瀏覽優品360˚ 網站（https://www.bestmart360.com）。如有任何爭議，彩鷗國際有限公司保留最終決定權。
按此下載更多高清圖片。
Hashtag: #優品360 #FoodVille #國慶 #中秋節 #優惠 #著數
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
優品360控股有限公司
優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2025年6月30日，集團合共擁有178間零售店舖，遍佈香港、澳門等人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。
新聞稿由客戶提供
