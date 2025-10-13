優品360最新優惠，消費滿$100即送$15現金優惠券，7日內再買滿$120即可使用。還有「一買即換」加購價優惠，即日起至10月23日，可以$13特價換麥維他消化餅獨立小包裝12件裝、$23特價換3件三得利Premium Boss無糖黑咖啡390克、$40特價換特侖蘇純牛奶250 毫升 × 8 件裝、$55特價換千成堂開心果小吃、$59特價換武當波爾多紅酒 750毫升等。

【優品360】買滿$100即送$15現金優惠券 加購價$23/3件無糖黑咖啡（即日起至23/10）

【優品360】買滿$100即送$15現金優惠券 加購價$23/3件無糖黑咖啡（即日起至23/10）

【優品360】買滿$100即送$15現金優惠券 加購價$23/3件無糖黑咖啡（即日起至23/10）

【優品360】買滿$100即送$15現金優惠券 加購價$23/3件無糖黑咖啡（即日起至23/10）

【優品360】買滿$100即送$15現金優惠券 加購價$23/3件無糖黑咖啡（即日起至23/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/23

地點：優品360分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit