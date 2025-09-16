【優品360】任何購物加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝（即日起至18/09）

優品360有「一買即換」優惠，即日起至9月18日，任何購物可以優惠價換優品360產品，如加$10換YBC Levain 芝士夾心餅16件裝、加$18換純甄原味啜啜乳酪200克x4件裝、加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝200克、加$28換麥維他朱古力橙餅2件、$75換福斯蒂諾酒莊V珍藏級紅酒750毫升。

日期：即日起至2025/09/18

地點：優品360分店

