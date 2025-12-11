叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！

除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！

【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

由即日起至12月25日，優品360˚ 特別呈獻「聖誕優惠券包」，CLUB 360˚ 電子FANS、會員及金卡會員可於優品360˚ APP內，免費領取4張至抵優惠券，包括「現金立減券」及多款產品優惠券，讓大家以「至優價」於全線優品360˚ 及FoodVille香港分店選購心水產品，不論自用或送禮，均可輕鬆選購心水產品，迎接聖誕佳節。

廣告 廣告

按此下載全新Yahoo APP，即時睇盡759阿信屋限時優惠、至抵貨品！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/12/25

地點：優品360分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso