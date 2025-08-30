【優品360】感謝祭 超過380款人氣產品瘋狂低至$4（即日起至11/09）

優品360進行年度感謝祭，精選超過 380 款人氣零食、美酒佳釀、糧油雜貨及多款日常生活必需品以低至$4元發售！

今次感謝祭更特別推出「感謝祭夾獎賞」活動，只要於指定優品 360˚ 及 FoodVille 分店買滿 $150，即可獲得遊戲代幣，參與遊戲有機會贏取豐富獎品。另外，感謝祭期間凡成功登記 FANS 或升級之 CLUB 360˚ 電子會員，更可額外獲贈高達 $45電子現金優惠券。

優品 360˚ 「感謝祭夾獎賞」

在感謝祭推廣期間（8 月 29 日至 9 月 11 日），顧客於指定優品 360˚ 愉景新城及 FoodVille 黃大仙中心北館分店單一消費淨額滿 150 元或以上，即可免費獲贈夾禮物機代幣一枚，參加夾禮物遊戲即有機會贏取購物優惠券、招商郵輪船票以及價值$699 的神秘大獎等一系列豐富獎品。數量有限，送完即止。

日期：即日起至2025/09/11

地點：優品360分店

