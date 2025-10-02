優品360° 喜迎國慶賀中秋

傳遞「招商幸福邨」關愛精神 福袋送暖惠贈基層

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 優品360 控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」 及其子公司：「集團」；股票編號： 2360.HK）一直以「取諸社會，用諸社會」為理念，透過多元化社區活動，將關愛足跡遍佈香港每個角落。適逢國慶及中秋佳節將至，優品360° 再次彰顯「招商幸福邨」公益精神，以實際行動傳遞關懷，並與觀塘區議會許有為議員辦事處及沙田區議會郭宣彤議員辦事處攜手合作，由集團義工隊親身探訪區內基層家庭，送上滿載祝福的節日福袋。此外，集團更於旗下指定分店向居民派發福袋，與社區共慶佳節，分享國慶與人月兩團圓的雙重喜悅。



是次關愛活動，優品360° 精心準備豐富節日福袋，內含Best Mart 360 頂級泰國三色米、Pando 蜂蜜味長崎蛋糕、珍殿紅燒鮑魚、Babaoli 開心果流心蛋酥、淳珍香港製造流心奶黃月餅、Pando 即食紫菜，以及小燈籠等應節產品。集團義工隊更親自走訪觀塘寶達邨及沙田沙角邨內多戶基層家庭，細心了解他們的日常生活境況與實際所需，並送上特備福袋，藉此傳遞節日的溫暖和祝福，推動社區互助精神。



除了探訪基層家庭，集團早前亦一連兩週，每逢周二及周五，於旗下觀塘順天邨店、觀塘寶達店、沙田禾輋商場店及沙田沙角商場店等4間指定分店向區內居民派發節日福袋，與街坊鄰里共享節日歡樂。



優品360˚ 一直以回饋社會為己任，並致力於社會公益，積極透過各類型的社區活動，為有需要的人士提供支援。集團執行董事及行政總裁許志群先生表示：「關愛是建立和諧社會的重要基石，我們作為社會的一員，將繼續肩負社會責任，與各界攜手合作，透過舉辦不同形式的社區活動，凝聚社會力量，為基層人士帶來溫暖與關懷，讓他們感受到我們始終並肩同行。」



優品360控股有限公司

優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2025年6月30日，集團合共擁有178間零售店舖，遍佈香港、澳門等人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。





