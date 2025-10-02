中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
優品360° 喜迎國慶賀中秋
傳遞「招商幸福邨」關愛精神 福袋送暖惠贈基層
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 優品360 控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」 及其子公司：「集團」；股票編號： 2360.HK）一直以「取諸社會，用諸社會」為理念，透過多元化社區活動，將關愛足跡遍佈香港每個角落。適逢國慶及中秋佳節將至，優品360° 再次彰顯「招商幸福邨」公益精神，以實際行動傳遞關懷，並與觀塘區議會許有為議員辦事處及沙田區議會郭宣彤議員辦事處攜手合作，由集團義工隊親身探訪區內基層家庭，送上滿載祝福的節日福袋。此外，集團更於旗下指定分店向居民派發福袋，與社區共慶佳節，分享國慶與人月兩團圓的雙重喜悅。
是次關愛活動，優品360° 精心準備豐富節日福袋，內含Best Mart 360 頂級泰國三色米、Pando 蜂蜜味長崎蛋糕、珍殿紅燒鮑魚、Babaoli 開心果流心蛋酥、淳珍香港製造流心奶黃月餅、Pando 即食紫菜，以及小燈籠等應節產品。集團義工隊更親自走訪觀塘寶達邨及沙田沙角邨內多戶基層家庭，細心了解他們的日常生活境況與實際所需，並送上特備福袋，藉此傳遞節日的溫暖和祝福，推動社區互助精神。
除了探訪基層家庭，集團早前亦一連兩週，每逢周二及周五，於旗下觀塘順天邨店、觀塘寶達店、沙田禾輋商場店及沙田沙角商場店等4間指定分店向區內居民派發節日福袋，與街坊鄰里共享節日歡樂。
優品360˚ 一直以回饋社會為己任，並致力於社會公益，積極透過各類型的社區活動，為有需要的人士提供支援。集團執行董事及行政總裁許志群先生表示：「關愛是建立和諧社會的重要基石，我們作為社會的一員，將繼續肩負社會責任，與各界攜手合作，透過舉辦不同形式的社區活動，凝聚社會力量，為基層人士帶來溫暖與關懷，讓他們感受到我們始終並肩同行。」
按此下載更多高清圖片。
Hashtag: #優品360 #國慶 #中秋 #慈善 #福袋
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
優品360控股有限公司
優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2025年6月30日，集團合共擁有178間零售店舖，遍佈香港、澳門等人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
中秋好去處2025｜200隻玉兔齊集數碼港賞3米月亮！2大沉浸式藝術光影樂園 AI互動+體驗工作坊
今年中秋，不妨走進數碼港，一場融合光影、文化與科技的節日盛宴。4樓數碼廣場上，有200隻玉兔燈飾、巨型月亮裝置，而商場內還有兩大沉浸式文化藝術展——《敦煌有禮》與《寰宇青花:AI 療癒藝術展》，配合AI互動、體驗工作坊等等，感受中西文化的魅力。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
全球最大宗比特幣詐騙案開審 中國籍女子洗黑錢逾50億英鎊認罪候判
一名47歲中國籍女子被控利用比特幣清洗黑錢，涉額逾50億英鎊，成為全球歷來最大宗涉及比特幣的案件。案件周一(29日)在倫敦Southwark皇家法院開審，被告承認控罪。法官將案件押後判刑，被告須還柙。而其共同被告Seng Hok Ling是否也會認罪，抑或迎戰審判，很快就會揭曉。AASTOCKS ・ 1 天前
十一國慶｜煙花匯演外還可以去這裡！免費入場國慶賽馬日/科學館/濕地公園
十一國慶將至，今年政府與社會各界繼續推出一系列特別活動及優惠，國慶賽馬日/科學館/太空館常設展館/濕地公園等免費入場、電車/天星小輪等免費乘搭，無論交通、文化藝術、娛樂活動以及飲食等通通都有優惠！今次為大家精選國慶好去處，既能享用各種限定優惠，亦能欣賞國慶煙花匯演、黃大仙祠綵燈會，以及參加免費導賞團等，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
英國審理6萬枚比特幣洗錢案 中國籍女子當庭認罪
【彭博】— 一名涉嫌參與巨額投資詐騙的中國籍女子承認使用比特幣洗錢，此案源於英國警方有史以來最大的加密貨幣查獲案之一。Bloomberg ・ 1 天前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」
「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。信報財經新聞 ・ 9 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮
羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
曾淵滄專欄│港股仍健康未見泡沫（曾淵滄）
趁好消息沽貨的人是有限的，他們手上的股也有限，沽清光之後，沽壓也很快消失。另外，還有一些人是在看到股價出現調整之後才止賺或者止蝕，這是更加錯誤的行為，是很容易在過後後悔的行為。股票絕對不應該是在擔心，恐慌的時候沽出。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
大師冇點你│新世界脫離危險期（李聲揚）
固然公司仲係蝕緊過100億，但好多都係一次性項目，或者係出售資產帶嚟嘅會計影響。只要商場同寫字樓情況唔再大幅惡化，相信下年嘅虧損有機會再收窄。而即使商場同寫字樓情況再大幅變差都好，至少酒店同埋住宅方面，都仲係OK嘅。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
加密貨幣誕生了多少百萬富翁？「這一幣種」富豪最多！
《2025 加密貨幣財富報告》顯示，加密貨幣富豪數量激增，比特幣持有人突破 145,100 人，全球資產總市值達 3.9 兆美元。加密貨幣正取代鑽石與寶石，成為全球富豪偏好的財富儲存方式。鉅亨網 ・ 20 小時前