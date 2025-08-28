優品360˚ 年度感謝祭開鑼 逾380款人氣產品瘋狂低至4元

參加遊戲有機會贏取豐富獎賞

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月28日 - 優品360控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」及其子公司：「集團」，股票編號：2360.HK）年度感謝祭將於明日（29日）開展 。 集團精選超過380款人氣零食、美酒佳釀、糧油雜貨及多款日常生活必需品，當中更有部分產品以低至4元發售，讓顧客以「至優價」入手心水好物 。



是次感謝祭更特別推出「感謝祭夾獎賞」活動，顧客於指定優品360˚ 及FoodVille分店單一消費滿150元，即可獲得遊戲代幣，參與遊戲有機會贏取豐富獎品。獎品數量有限，送完即止。另外，感謝祭期間凡成功登記FANS或升級之CLUB 360˚ 電子會員，更可額外獲贈高達45元電子現金優惠券。立即親臨全線優品360˚及FoodVille門市，並註冊成會員盡情掃貨兼賺取獎賞 。



至抵精選產品推介：



珍殿香港製造蝴蝶酥&杏仁條禮盒335克，$49.9

PANDO日式牛乳軟蛋糕/朱古力味半熟芝士蛋糕240克，$30/2件

一榮各款帆立貝，$109

奈雪的茶各款茶飲品 450毫升，$15/3件

朝日各款PLUS可爾必思乳酸菌飲品100毫升x6支裝，$49.9

寶礦力水特電解質飲料900毫升，$16.5/2件

奔富冠蘭山各款紅酒/白酒750毫升，$138/2件

劍威蘇格蘭威士忌1000毫升，$75

可樂娜/Hoegaarden樽裝啤酒/SOMERSBY蘋果酒330-355毫升，$39.9/6件

美國Prime牛板腱扒454克，$68

UniproCare潔面巾60件裝，$26/3件

為感謝顧客一直以來與我們攜手同行，優品360˚ 亦為CLUB 360˚ 電子FANS、會員及金卡會員準備多重驚喜優惠。即時登記成為CLUB 360˚ 新電子FANS會員，即可獲贈10元現金優惠券；於感謝祭期間升級成為會員或金會員，更可分別額外獲贈15元及45元現金優惠券，盡享折上折優惠，連串精彩折扣不容錯過 。



優品360˚ 「感謝祭夾獎賞」

在感謝祭推廣期間（8月29日至9月11日），顧客於指定優品360˚ 愉景新城及FoodVille黃大仙中心北館分店單一消費淨額滿150元或以上，即可免費獲贈夾禮物機代幣一枚，參加夾禮物遊戲即有機會贏取購物優惠券、招商郵輪船票以及價值$699的神秘大獎等一系列豐富獎品。數量有限，送完即止。



若不想錯過上述各項精彩優惠活動，記得密切留意優品360˚ 官方Facebook專頁(https://www.facebook.com/bestmart360)或官方Instagram專頁 (https://www.instagram.com/bestmart360.official) 相關動態消息公佈 。



上述活動及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或瀏覽優品360˚ 網站

（https://www.bestmart360.com）。如有任何爭議，彩鷗國際有限公司保留最終決定權。



按此下載更多高清圖片。





優品360控股有限公司

優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2024年12月31日，集團合共擁有176間零售店舖，遍佈香港、澳門等人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。







