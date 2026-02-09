優品360˚ 福氣滿滿迎馬年 多款熱賣商品優惠低至六折

APP專屬新春優惠券三重奏 折上折狂賞賀馬年

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日 - 優品360控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」及其子公司：「集團」，股票編號：2360.HK）新一年繼續驚喜優惠連連！「福氣滿滿迎馬年」第二擊即日起隆重登場，多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等精選產品優惠低至六折，讓大家盡情選購心水年貨！不但延續大熱「買$100送$15」優惠，今次新春優惠活動更全面升級，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，解鎖專屬新春優惠三重奏，馬年福氣滿載！



由即日起至2月26日，優品360˚ 加碼呈獻「精選品牌優惠券」，帶來PANDO、Kalbarri、珍殿等多款人氣全盒必備品牌至抵優惠，配合早前推出「現金優惠券」及「倍數積分券」，顧客只需登入手機APP，即可於全港優品360˚ 及FoodVille門市即時兌換，讓大家馬上盡享「折上折」禮遇，輕鬆以「至優價」辦年貨，同時極速賺取積分，日後可以「當錢使」，買得多賺得多！



馬年新春，優品360˚ 為大家精選多款賀年開運美食與應節禮品，無論是準備團圓飯，還是送禮，總有一款合你心意：



喜慶暢飲迎新歲



黑教皇堡主經典波爾多28/58 750毫升，$108-$120/2件

多諾索酒莊"D"珍藏旗艦級紅酒木盒裝750毫升，$299

劍威蘇格蘭威士忌1000毫升，$75

百富12年單一純麥蘇格蘭700毫升，$568

寶酒造松竹梅大吟釀三割九分720毫升，$85

百利愛爾蘭忌廉甜酒1公升，$128

茅台醇白酒500毫升，$278

朝日啤酒大罐裝4罐裝，$35

新春好禮表心意



Cupido 貝殼朱古力(藍盒)250克，$29.9

珍殿香港製造老婆餅禮盒6個裝，$59.9

珍殿香港製造經典雜錦禮盒488克，$99.9

紅帽子雜錦夾心脆批禮盒249克，$89

紅帽子粉色雜錦曲奇高級禮盒266克，$129

EKD SHOJI焦糖杏仁脆批禮盒12件裝，$33

EKD SHOJI海老煎餅（芝士味）18件裝，$58

丸山蛋糕禮盒10-12年裝（各款），$99/3件

開運零食滿全盒



PANDO核桃味/原味葵花瓜子260克，$24/3件

Kalbarri無鹽碧根果350克，$59

CINNAMOROLL/撲克牌籌碼朱古力彩幣80-85克，$39/2件

固力果Caplico雜錦三色雪糕筒10件裝，$45/2件

哈瑞寶珍寶裝軟糖（獨立包裝）375克（各款），$25

一榮海鮮市場小吃，$39

金安記牛肉/豬肉乾120-150克（各款），$39.9

除了賀年禮盒及食品，優品360˚ 推出購物現金券，顧客現時購買相關現金券滿$1,000，即可享九五折優惠，辦年貨、送禮兩相宜！



為與大家迎接馬年好運，優品360˚ 更特別推出一套8款馬年限定Whatsapp貼圖包，以生動鬼馬設計演繹「馬到功成」、「龍馬精神」等經典賀年祝語，讓大家以更有趣方式向親朋好友傳遞新春心意，即刻按此下載貼圖，與親友齊齊盡享馬年福氣！



若不想錯過各項精彩優惠活動，記得密切留意優品360˚ 官方Facebook專頁(https://www.facebook.com/bestmart360)或官方Instagram專頁 (https://www.instagram.com/bestmart360.official) 相關動態消息公佈！



優品360控股有限公司

優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2025年6月30日，集團合共擁有178間零售店舖，遍佈香港、澳門等人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。







