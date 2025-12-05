宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
優品360˚ 聖誕大優惠 多款熱賣商品優惠低至五折
APP限時專屬聖誕優惠券包 折上折狂賞全城掃貨迎佳節
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月5日 - 叮叮噹，又到聖誕！優品360控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」及其子公司：「集團」，股票編號：2360.HK）繼續為大家送上至抵優惠，由即日起展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，讓大家盡情選購心頭好。除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，更可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨。
由即日起至12月25日，優品360˚ 特別呈獻「聖誕優惠券包」，CLUB 360˚ 電子FANS、會員及金卡會員可於優品360˚ APP內，免費領取4張至抵優惠券，包括「現金立減券」及多款產品優惠券，讓大家以「至優價」於全線優品360˚ 及FoodVille香港分店選購心水產品，不論自用或送禮，均可輕鬆選購心水產品，迎接聖誕佳節。
今個聖誕，優品360˚ 化身聖誕老人，精心搜羅環球精選產品，為你準備好一切節日所需：
派對暢飲Cheers之選
Chateau Les Fermenteaux/Chateau Lussan波爾多紅酒750毫升，$68/2件
福斯蒂諾酒莊Cava氣泡酒750毫升，$90/2件
百利愛爾蘭忌廉甜酒1000毫升，$118
須藤本家富士乃森日本威士忌700毫升，$89
Asahi啤酒大罐裝4件裝，$36
Oyster Bay 馬爾堡長相思白酒750毫升，$79
Bottega檸檬氣泡雞尾酒750毫升，$65
INNOCOCO 100%椰青水6支裝，$32
送禮No.1推介
CHEVALIER de LASCOMBES波爾多二級莊副牌紅酒750毫升，$248
Johnny Walker紅牌威士忌1000毫升，$160
費列羅金莎朱古力30粒裝，$198/2件
珍殿香港製造蝴蝶酥&杏仁條禮盒335克，$49.9
紅帽子紅色雜錦曲奇至尊禮盒388克，$158
派對狂繽Fun小食
YUKA提拉米蘇朱古力（各款），$35
珍殿香港製造蛋卷448克（各款），$55
BALOCCO威化餅250克（各款），$27/2件
伊藤夾心餅12件裝（各款），$19.9/2件
哈瑞寶珍寶裝軟糖（獨立包裝）375克（各款），$25
樂事薯片70克，$22/3件
千成堂開心果小吃（各款），$49.9
Kalbarri乾果400-500克（各款），$49
聖誕大餐星級大廚首選
美國Prime牛板腱扒454克，$82
Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝240克，$108/2件
煙燻切片三文魚100克，$28
日本北海道煮食用帶子255克，$60
美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片230克，$110/2件
此外，顧客由即日起憑安信WeWa或EarnMORE信用卡於全線優品360˚ 及FoodVille香港分店，單筆簽賬淨額滿$150，即可再減$25*。聖誕掃貨賺到盡！
若不想錯過各項精彩優惠活動，記得密切留意優品360˚ 官方Facebook專頁(https://www.facebook.com/bestmart360)或官方Instagram專頁 (https://www.instagram.com/bestmart360.official) 相關動態消息公佈。
*推廣期：即日起至2026年1月1日。每位信用卡用戶於推廣期內可享最多$50回贈。
上述活動及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或瀏覽優品360˚ 網站（https://www.bestmart360.com）。如有任何爭議，彩鷗國際有限公司保留最終決定權。
按此下載更多高清圖片。
Hashtag: #優品360 #聖誕 #優惠
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
優品360控股有限公司
優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2025年6月30日，集團合共擁有178間零售店舖，遍佈香港、澳門等人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
恒生創辦人何善衡孫女何美婷 7,200萬入手中半山帝景園
新地近期拆售中半山豪宅項目帝景園，持續吸引名人入市承接。土地註冊處資料顯示，最新錄得一宗7,200萬元的大額成交，買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（00011）創辦人何善衡孫女名字相同，料為同一人。28Hse.com ・ 1 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭
【動物專訊】日出康城Malibu一高層單位發生懷疑虐待動物事件，一隻金毛尋回犬每日均被困露台約7小時，飽受日曬雨淋，無論35度高溫或嚴寒均不准入屋，近日更有人拍攝到狗狗拍玻璃門想入屋時，被一名女子以疑似拖鞋的物件打頭。義工Kenny正跟進事件，愛護動物協會亦呼籲目擊者致電2711 1000熱線與愛協聯絡。 Kenny表示，求助人在數日前拍攝到狗狗被困露台，狗狗拍玻璃門想入屋時，被主人打頭，「有知情者說狗狗每日都會被困露台7小時，無論多熱或多凍，夏天30多度時也照樣放在露台，最初以為是放一會兒清潔間屋，但有時狗狗會被困長達10小時。」 求助人在夏天時已見到這情況，估計狗狗已經數個月被這樣對待。求助人在日前拍攝的影片，看到狗狗嘗試拍玻璃門希望入屋，但一名女子竟打開窗門以疑似拖鞋的物件打狗狗頭一下，然後再關上門。 愛協回覆本報查詢時表示，沒有收到相關求助，呼籲目擊者2711 1000同愛協聯絡。 The post 日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 2 小時前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 23 小時前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 22 小時前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 1 天前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 Hansung豬肉加雞肉午餐肉$36/3件（只限05/12）
759阿信屋推出一日限定勁「抵」價，Hansung豬肉加雞肉午餐肉 $36/3件、759阿信屋原味/黑椒味炭燒豬肉乾 $69/2件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 22 小時前
太平香港於宏福苑火災中首批賠付537萬元
承保該屋苑維修工程項目的中國太平保險(香港)(下稱「太平香港」)宣布，日前已完成火災事故首批共9宗家居保險的賠付工作，合共支付賠款537.2萬港元。infocast ・ 19 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曼聯錯失升前5 阿摩廉：再次丟掉兩分
【Now Sports】曼聯領先情況下被韋斯咸逼和1:1，領隊阿摩廉直言再次失掉兩分，顯然為和波感到失望。阿摩廉在球隊周四被來訪的韋斯咸逼和1:1後說：「（表現）並不穩定。我們有過好時刻，在上半場及下半場入球後有點失控，理應在取得入球後鎖定勝局。比賽是在掌控之中，我們是知道的。」「我們該做好防守，大家知道兩軍身形的差距，令我們應對死球存在問題，我們是該做得到。」他談到所失的一球時續說：「我們在首個入球後大可維持控球，再一次，我們丟掉兩分。」達洛治取得近兩年來個人首個英超入球，他賽後亦表示失望：「今天我們有大好良機，那是格外失望的原因。」近5場聯賽1勝3和1負的曼聯，下周日將作客榜尾球隊狼隊。now.com 體育 ・ 7 小時前