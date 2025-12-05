優品360˚ 聖誕大優惠 多款熱賣商品優惠低至五折

APP限時專屬聖誕優惠券包 折上折狂賞全城掃貨迎佳節

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月5日 - 叮叮噹，又到聖誕！優品360控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」及其子公司：「集團」，股票編號：2360.HK）繼續為大家送上至抵優惠，由即日起展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，讓大家盡情選購心頭好。除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，更可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨。



由即日起至12月25日，優品360˚ 特別呈獻「聖誕優惠券包」，CLUB 360˚ 電子FANS、會員及金卡會員可於優品360˚ APP內，免費領取4張至抵優惠券，包括「現金立減券」及多款產品優惠券，讓大家以「至優價」於全線優品360˚ 及FoodVille香港分店選購心水產品，不論自用或送禮，均可輕鬆選購心水產品，迎接聖誕佳節。



今個聖誕，優品360˚ 化身聖誕老人，精心搜羅環球精選產品，為你準備好一切節日所需：



派對暢飲Cheers之選



Chateau Les Fermenteaux/Chateau Lussan波爾多紅酒750毫升，$68/2件

福斯蒂諾酒莊Cava氣泡酒750毫升，$90/2件

百利愛爾蘭忌廉甜酒1000毫升，$118

須藤本家富士乃森日本威士忌700毫升，$89

Asahi啤酒大罐裝4件裝，$36

Oyster Bay 馬爾堡長相思白酒750毫升，$79

Bottega檸檬氣泡雞尾酒750毫升，$65

INNOCOCO 100%椰青水6支裝，$32

送禮No.1推介



CHEVALIER de LASCOMBES波爾多二級莊副牌紅酒750毫升，$248

Johnny Walker紅牌威士忌1000毫升，$160

費列羅金莎朱古力30粒裝，$198/2件

珍殿香港製造蝴蝶酥&杏仁條禮盒335克，$49.9

紅帽子紅色雜錦曲奇至尊禮盒388克，$158



派對狂繽Fun小食



YUKA提拉米蘇朱古力（各款），$35

珍殿香港製造蛋卷448克（各款），$55

BALOCCO威化餅250克（各款），$27/2件

伊藤夾心餅12件裝（各款），$19.9/2件

哈瑞寶珍寶裝軟糖（獨立包裝）375克（各款），$25

樂事薯片70克，$22/3件

千成堂開心果小吃（各款），$49.9

Kalbarri乾果400-500克（各款），$49

聖誕大餐星級大廚首選



美國Prime牛板腱扒454克，$82

Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝240克，$108/2件

煙燻切片三文魚100克，$28

日本北海道煮食用帶子255克，$60

美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片230克，$110/2件



此外，顧客由即日起憑安信WeWa或EarnMORE信用卡於全線優品360˚ 及FoodVille香港分店，單筆簽賬淨額滿$150，即可再減$25*。聖誕掃貨賺到盡！



若不想錯過各項精彩優惠活動，記得密切留意優品360˚ 官方Facebook專頁(https://www.facebook.com/bestmart360)或官方Instagram專頁 (https://www.instagram.com/bestmart360.official) 相關動態消息公佈。



*推廣期：即日起至2026年1月1日。每位信用卡用戶於推廣期內可享最多$50回贈。

上述活動及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或瀏覽優品360˚ 網站（https://www.bestmart360.com）。如有任何爭議，彩鷗國際有限公司保留最終決定權。



優品360控股有限公司

優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2025年6月30日，集團合共擁有178間零售店舖，遍佈香港、澳門等人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。





