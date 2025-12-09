優品360「聖誕大優惠」第二擊優惠，由即日起至12月25日，多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，買滿$100即送$15現金優惠券，登記成為CLUB 360˚FANS會員，更可專享限時「聖誕優惠券包」，免費領取4張優惠券！今期必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、INNOCOCO 100%椰青水6支裝$32起、樂事薯片70克$22/3件、美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片230克$110/2件等，買來聖誕開party！

【優品360】聖誕大優惠低至5折 買滿$100送15優惠券（即日起至25/12）

日期：即日起至2025/12/25

地點：優品360分店

