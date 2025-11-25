張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360旗下FoodVille推聖誕大優惠，有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/12/04
FoodVille 分店：大埔超級城、九龍灣淘大、馬鞍山新港城中心、青衣城、康城 、圍方、將軍澳中心、黃大仙中心北館
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 23 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 7 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 4 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
曼聯敗陣阿摩廉沮喪：水準下降了
【Now Sports】曼聯周一在英超明明多踢對手一人，仍主場以0:1不敵愛華頓，領隊阿摩廉賽後直言沮喪不已。阿摩廉賽後說：「我實在感到懊惱，一如任何其他支持曼聯的人。我們該為比賽初段的表現，以及未能理解如何在面對人家少踢一人情況下作賽感到懊惱。對手值得獲勝。我們下半場有很多透過傳中與二次埋門的機會，但缺乏質素與決策能力。愛華頓是更出色的一隊。」今仗是這名葡萄牙籍主帥領軍出賽1周年，而球隊賽前5場不敗，結果在多踢一人情況下落敗，難免令人失望，他亦為敗陣感到意外。 「我知道我們還有很多工作要做，但實在為如何處理比賽感到很沮喪。」他續說：「我們的水準下降了。」now.com 體育 ・ 6 小時前
一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品
一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
劍擊｜蔡俊彥榮膺年終世一 港隊歷來第三人
應屆世界冠軍兼「世一」的香港花劍運動員蔡俊彥，獲國際劍擊總會FIE頒發「年終世一」大獎，是繼兩度獲獎的退役劍后江旻憓，以及去年得獎的張家朗之後，港隊歷來第3位劍手贏得年終世一殊榮。am730 ・ 21 小時前
華爾街「影子戰爭」曝光！摩通暗中狙擊比特幣 美財政部密謀從Fed手中奪回貨幣主權
過去數月，政治、市場與媒體領域逐漸浮現特殊模式，零散的頭條新聞開始相互關聯，市場異常現像不再像偶然發生，機構行為者展現出不同尋常的侵略性，更深層的動盪正悄然醞釀。專家認為，這一切絕非正常的貨幣週期，不是傳統黨派之爭，也不是所謂的「市場波動」，而是兩種貨幣體系之間的直接對抗。鉅亨網 ・ 5 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 20 小時前