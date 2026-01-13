【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）

優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！

廣告 廣告

【優品360】今期優惠推介（即日起至22/01）

【優品360】今期優惠推介（即日起至22/01）

【優品360】今期優惠推介（即日起至22/01）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/01/22

FoodVille 分店：大埔超級城、九龍灣淘大、馬鞍山新港城中心、青衣城、康城 、圍方、將軍澳中心、黃大仙中心北館

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso