「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
法國菜餐廳L'AMOUR任食海鮮魚子醬餐買一送一！人均$449起任食自家制極品黃油蟹粉意大利捲捲粉/即開生蠔/慢煮南非鮑魚
中環、太和L'AMOUR快閃買一送一優惠，無限任食任食海鮮魚子醬！即睇內文：
想在喧囂中環或悠閒太和嚐盡加拿大翡翠螺、日本帶子、南非鮑魚和魚子醬？8月28日下午三點，L’AMOUR於KKday推出快閃任食海鮮魚子醬套餐買一送一優惠，折後人均最平$449起，四道或五道菜任你選，均包含無限追加海鮮，任食加拿大翡翠螺、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚、魚子醬、生蠔、自家制極品黃油蟹粉意大利捲捲粉，星期五、六、日更有有歌手駐場表演，一於去好好享受一下！
4道菜連無限任食海鮮魚子醬 人均$515起
如果你都係海鮮fans，今次位於中環、太和的法國菜餐廳L'AMOUR推出的任食海鮮魚子醬套餐買一送一優惠，絕對讓大家有驚喜！4道菜連無限任食海鮮魚子醬套餐，包大家無限任食海鮮冷拼盤：時令法國諾曼第、日本宮城、澳洲哥芬灣即開生蠔，絕對滿滿的海洋滋味！另外更有加拿大翡翠螺、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚、凍海蝦、頂級魚子醬、法國黃油麵包蟹，再配自家制極品黃油蟹粉意大利捲捲粉，豐富滋味讓人食不停口！至於主菜（每人限選 1 款）亦有：香煎鵝肝配日本A5和牛肉眼、香煎比目魚扒配香草忌廉檸檬汁、黃油雞卷海鮮配煙燻野椒醬、傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、黑啤極黑安格斯牛肋骨、橡果伊比利亞豬面肉，都只不過是人均$515起，絕對抵食！
【買一送一】4 道及無限任食海鮮魚子醬
優惠 : $1,030/2位，平均 $515/位（
原價：$1,288/2位）
5道菜連無限任食生蠔豪華盛宴 人均只需$449
另外優惠更有5道菜連無限任食生蠔豪華盛宴，折後人均只需要$449起，包括無限添加生蠔：本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔、澳洲哥芬灣、廚師精選意粉；主菜亦可選傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果/香煎比目魚扒配香草忌廉檸檬汁、黑啤極黑安格斯牛肋骨、橡果伊比利亞豬面肉、油雞卷海鮮配煙燻野椒醬，再加自選白酒或紅酒一杯、是日餐湯、沙律及甜品，CP值極高！
【買一送一】5道菜及無限任食生蠔豪華盛宴
優惠 : $898/2位，平均 $449/位（
原價：$1,796/2位）
L'AMOUR
地址：
中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖 (地圖)
太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖 (地圖)
