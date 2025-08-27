Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

自助餐突發1折！沙田萬怡酒店「食力滿分自助晚餐」 人均$142起食即製迷你和牛漢堡/芝士焗龍蝦/焗阿拉斯加雪山

沙田萬怡酒店推出「食力滿分自助餐」主題，8月27日中午十二點更於KKday推1折優惠！食客即可以人均低至$142的價錢品嚐這個結合運動、美式和墨西哥風味的美味盛宴！不論是自助午餐或自助晚餐都是一樣主題，菜式包括金獎南澳洲牛肩胛肉、現場即製的迷你和牛漢堡、多款美式海鮮湯等，食客不能錯過！而且每款都極重蛋白質，就算是喜愛運動人士都適合，立即睇下文了解啦！

沙田萬怡酒店推「食力滿分自助餐」主題1折優惠

位於沙田萬怡酒店的MoMo Café推出「食力滿分自助餐」1折優惠，不論是自助午餐或自助晚餐都適用！「食力滿分」結合運動、美式和墨西哥風味的自助餐，菜式當然要有現場即製的迷你和牛漢堡啦，烘烤後散發濃郁香氣，配合漢堡排的肉汁與醬汁，口感超正！還有人氣水牛城雞翼、BBQ豬肋骨、多款美式海鮮湯、烤羊扒配墨西哥辣味蛋黃醬、經典美式燴牛肋肉、美式烤豬肋排等，充滿美洲風情！

另外，金獎牛肩胛肉也是值得推介，鮮嫩肉質，口感豐富，入口齒頰留香。平日自助晚餐更限定芝士焗新鮮龍蝦，龍蝦新鮮美味，令人回味無窮，是回本必食之選！食完正餐到甜品，酒店更特別推出墨西哥玉桂焦糖燉蛋、焗菠蘿黑糖蛋糕、焗阿拉斯加雪山、MOVENPICK雪糕等，誠意十足，打卡一流，各位讀者不能錯過啦！

「食力滿分自助餐」

【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30/15:00）

優惠價：$466起/2位（ 原價：$854起/2位 ）

SHOP NOW

【1折優惠】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$142起/位（ 原價：$779起/位 ）

SHOP NOW

【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$850起/2位（ 原價：$1,558起/位 ）

SHOP NOW

龍蝦

即製迷你和牛漢堡

用餐環境

沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：香港新界沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店內2樓 (地圖)

