優才書院教員北上教學照片曝光 校方辯稱「示範課」 教局：勿借「姊妹學校」作幌子｜Yahoo

從網上文章及照片可見，香港優才派員到廣州荔灣愛莎文華高中教授「升學指導課」，講解JUPAS策略。

【Yahoo新聞報道】早前《Yahoo新聞》報道，本港直資中學優才(楊殷有娣)書院疑與中山院校聯合執教香港DSE課程，惟優才強調僅屬姊妹學校交流，不存在聯合執教。惟《Yahoo新聞》進一步翻查內地教育機構文宣及照片，發現香港優才書院疑多次派員到內地多間中學交流時教授不同學科課程，並為內地生講述「JUPAS策略」。該校有教職員透露，近年優才頻頻派員北上後，確實多了不少內地插班生。教育局覆稱十分關注事件，已要求校方提交詳細報告交代事件。教局重申，直資中學為公帑資助學校，所得政府撥款須向公眾問責，不應指派教師到其他學校任教。校方則辯稱，老師交流只作「示範課」，並非講課；惟記者查詢後，部份文宣被下架，包括教職員疑在廣州教學的照片等內容。

教學涵蓋數學、經濟等七科

優才書院早前被指與內地弘科中學聯合執教，當時校方發聲明指，自簽訂姊妹學校合作協議以來，「未有組織任何教研或學生交流活動前往弘科，學校的重要教學資源亦未有給對方使用」。不過《Yahoo新聞》於內地教育機構「荔灣愛莎」的微訊公眾號文章發現，香港優才書院有教師於今年3月10日至14日，到廣州荔灣愛莎文華高中交流之餘，亦有教授不同學科課程，文章更列出如數學科、經濟科、升學指導課等至少七個科目的教學內容，並附有經濟科及疑為中文科「範文溫習法」的照片。

標榜「足不出穗」體驗DSE課堂氛圍

文宣更顯示，有優才教師在升學指導課講述「JUPAS策略」，文宣內容描述「學子足不出穗即可體驗到原汁原味的HKDSE課堂氛圍」；更有內地學生分享稱「通過為期一周的語文、數學、物理、英語及生物課程，我們親身體驗了HKDSE的課堂教學模式」。

有優才書院教職員向《Yahoo新聞》確認，上述教學照片內相關人士為葉家源副校長、學校發展主任葉梓燊及Katrina T. Y. Wong。當中葉家源副校長教授經濟科課程、Katrina T. Y. Wong教授「範文溫習法」，而葉梓燊則與學生講述「JUPAS策略」。

《Yahoo新聞》也發現，四川「自貢弘潤外國語學校」微訊公眾號文章中，也仔細描述優才書院學校發展副主任錢正康博士到「自貢弘潤」教授「數學示範課」，形容「錢博士深入淺出地講解了數學原理」，並附上錢正康課堂教學照片。

有優才書院教職員向《Yahoo新聞》確認相中人為葉家源副校長，疑在廣州荔灣愛莎文華高中教授經濟科課程。

有優才書院教職員向《Yahoo新聞》確認相中人為該校老師Katrina T. Y. Wong，北上交流時疑教授「範文溫習法」。

優才書院學校發展副主任錢正康博士到「自貢弘潤」教授「數學示範課」。

「自貢弘潤外國語學校」微訊公眾號文章刊出錢正康課堂照片。

教職員：北上「變咗跑數咁」

該名優才書院教職員又向《Yahoo新聞》透露，雖然該校對外聲稱與廣州荔灣愛莎文華高中締結為姊妹學校，「教育局淨係捉咗中山，其實愛莎同廣州分校仲離譜呀，啲人（教職員）不停上去㗎！」他形容「每科都會揀啲校長信得過嘅人上去」，「學校美其名就話擴充校舍就整一team人出嚟，變變吓就跑內地，學校出發點而家變咗跑數咁」。陳同時亦透露近年不少插班人均為內地生，「雖然佢哋有啲係叻嘅，但無理由（插班生）一個香港人都無」，而這些內地生亦甚少與老師分享其家庭背景。

對於有優才教職員疑在廣州荔灣愛莎文華高中教授不同科目課程，優才(楊殷有娣)書院代表葉老師回覆《Yahoo新聞》查詢時強調，「到愛莎交流只作示範課，並非為內地學生上課，他們對JUPAS認識不足，我們作為姊妹學校遂向他們講解JUPAS攻略」。

教育局：十分關注 即時聯絡學校

教育局回覆《Yahoo新聞》指，十分關注查詢所指事件，已即時聯絡有關學校跟進，並要求學校提交詳細報告交代事件。局方亦要求，學校如懷疑有內地機構或中介假借其學校名義代為招生或宣稱有合作關係，應盡快向教育局舉報，並須盡快釐清有關失實資訊，以免造成公眾誤會。

教育局又重申學校不能借「姊妹學校」合作計劃名義作幌子或任何名義，與姊妹學校違規合辦課程；直資中學為公帑資助學校，其所得的政府撥款須向公眾問責，學校不應指派其教師進行與任職學校無直接關係的工作，包括到其受僱學校以外的其他學校任教。

至於香港中學與內地學校交流時的活動有何限制，局方就指「兩地學生可進行相互探訪，以及共同參與文化體藝交流活動，在不同範疇彼此學習，增進友誼；兩地教師參與共同備課和聯校專業發展日等活動，促進教學效能；兩地學校管理人員進行研討會和經驗分享等活動，共同提升學校管理和領導能力」。

立法會議員：升學輔導超姊妹學校原意

教育界立法會議員朱國強接受《Yahoo新聞》訪問時指，教育局已表明學校如未得批准，不得與第三方合作辦學，相信辦學團體與學校都應該有所警惕，避免出現違規情況。至於香港中學與內地姊妹學校交流，應以增強兩校學生彼此了解、與教師專業交流與觀摩為主，如果涉及為對方宣傳，或參與日常教學及升學輔導工作，恐怕超出姊妹學校交流的原意，亦可能衍生其他問題，認為學校處理宜更慎重。