《優獸大都會2》聯名TONYMOLY彩妝超吸睛！61折買到限量版禮盒 冬甩眼影盒、CD氣墊粉餅+送Judy絨毛掛飾

《Zootopia》（《優獸大都會》）續集來襲！不少朋友已經搶先去看了《Zootopia 2》吧，還沒看的朋友沒關係。可以先入手與TONYMOLY聯名的彩妝禮盒，化個靚妝，然後約Crush在聖誕節的那一天去看電影，一定非常浪漫呀！

按此查看《Zootopia 2》聯名彩妝優惠

限量聯名彩妝又美又實用！低至$6XX入手

喜愛韓系彩妝的朋友應該很熟悉TONYMOLY了，品牌的美妝、護膚品價格親民又實用，重點是線下分店很多，總有一間在附近，逛街必定會逛到。這次Yahoo購物專員找到在KKday上有售大熱《Zootopia 2》與品牌聯名彩妝禮盒，9件彩妝、飾品原價$1,110，61折後竟然只需$688，價格超級可口，粉絲們絕對不能錯過啊！小編看過，在Olive Young上折後價格也需要$782，KKday價格絕對抵買！不過要留意，大家需選擇分店自取，港九新界都有分店～

禮盒的內容足夠完成整個韓系妝容，從粉底、眼影、胭脂到唇膏，統統都有。小編最喜歡的是兩支唇膏Get It Tint 水漾透亮唇彩 (12 Bouncy Grape)、完美耀眼唇彩 (N17 Coco Balm)，上面印有兩位主角Judy和Nick的超可愛圖案，兩款色調都適合任何膚色使用。彩妝禮盒額外贈送的Judy絨毛掛飾、腳印雪條收納包也讓人愛不釋手，大家快去搶購吧！

套裝包括：

Zootopia 限量聯乘版Get It Tint 水漾透亮唇彩 (12 Bouncy Grape)

Zootopia 限量聯乘版完美耀眼唇彩 (N17 Coco Balm)

Zootopia 限量聯乘版Cheek Tone 雙色唇蜜胭脂膏 (15 Mix Berry)

Zootopia 限量聯乘版Eye Tone冬甩眼影盒

Zootopia 限量聯乘版Skin Tone亮肌持久遮瑕氣墊粉餅

Zootopia 聯乘優獸美妝巴士

Zootopia 聯乘迷你造型掛飾 (隨機一款)

額外送：

Judy 絨毛掛飾

Zootopia 聯乘腳印雪條收納包

優獸美妝巴士禮盒

【61折優惠】優獸美妝巴士禮盒｜額外送Judy 絨毛掛飾 + Zootopia 聯乘腳印雪條收納包

特價：$688｜ 原價：$1,100

SHOP NOW

《優獸大都會2》聯名彩妝超可愛～忍不住要入手

Zootopia 限量聯乘版Skin Tone亮肌持久遮瑕氣墊粉餅

Zootopia 限量聯乘版Eye Tone冬甩眼影盒

Zootopia 限量聯乘版Cheek Tone 雙色唇蜜胭脂膏 (15 Mix Berry)

