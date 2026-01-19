《優獸大都會 2》全球勁收17億美元擊敗《玩轉2》成史上荷里活動畫最高票房

【on.cc東網專訊】迪士尼動畫新作《優獸大都會 2》（Zootopia 2）自去年11月上映以來一直橫掃全球票房，截至昨日影片全球累積票房已衝破17億美元（約133億港元）超越同是迪士尼的《玩轉腦朋友 2》（Inside Out 2）而成為影史上全球最賣座荷里活動畫電影。

《優2》亦超越《阿凡達 3》（Avatar:Fire and Ash）而成為去年全球最賣座的荷里活電影，亦同時打入影史上十大全球最賣座電影第9位。不過，去年上映的內地動畫《哪吒之魔童鬧海》仍以22億美元（約172億港元）的票房收入而成為影史上全球最賣座的動畫電影。

