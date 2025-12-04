Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

優獸大都會 2 再聯乘 Casetify，與 Nick 和 Judy 開啟冒險旅程！ 必搶公仔造型耳機收納袋

攜手躍進無限可能的夢幻都會！當代人氣拍檔兔子警官 Judy 與狐狸俠客 Nick，即將在《優獸大都會2》中展開全新篇章。為慶祝這場友誼與冒險的盛大回歸，Casetify 再度攜手 Disney，將電影中繽紛多彩的奇幻冒險旅程化為日常隨身配件，伴你一同踏上每個充滿笑聲與勇氣的旅程。

全新聯乘系列以電影中活力洋溢的色調與角色為靈感，將 Judy 的樂觀正向、Nick 的機智風趣，以及動物都會的繁華景象，融入設計之中。其中最受矚目的，必定是Judy、Nick 以及好友們一同包圍着手機殼，配以活潑的色彩，彷彿自己也參與在整套電影的冒險旅程之中，成為牠們的拍檔！若果你想選擇其中一位心愛的人物角色，也可選擇客製化服務手機殼，可自行挑選角色、顏色、文字，什至背景圖，讓手機殼更個性案化！

Zootopia 2 Can be Anything Case

Casetify 售價 HK$549

立即購買

今次合作除了帶來多款手機殼外，亦涵蓋 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架、iPad 保護殼等電子配件。例如 Zootopia 2 手機掛繩，當中附設 Judy 及 Nick 兩位角色吊飾作配襯，加上兩位標誌性活潑色彩串珠及腳印等作為裝飾，絕對是超萌單品。其中絕不能錯過的，亦有造型俏皮可愛的的公仔造型耳機收納袋！栩栩如生的角色立體造型，不僅是實用的耳機守護者，更是點亮日常的可愛夥伴。各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Zootopia 的夢幻套裝，讓你隨時珍藏屬於 Zootopia 的歡樂時刻！

Zootopia 2 Judy Collectible Earbuds Pouch

Casetify 售價 HK$279

立即購買

Zootopia 2 Phone Charm

Casetify 售價 HK$469

立即購買

