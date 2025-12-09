《優獸大都會2》約crush去看更曖昧升溫？關於愛與關係的6大金句：因為你，我願意試著理解與接納

今年聖誕，你願意和我一起去看《優獸大都會2》嗎？《優獸大都會2》相隔 9 年後大熱回歸，無負擔又療癒的迪士尼卡通，成為了聖誕約會的電影首選，不少脆友更指「約 Crush 去看曖昧即時升溫」、「看完就要戀愛了吧」，一起來看看《優獸大都會2》中關於愛與關係經營的療癒金句吧～

《優獸大都會2》金句1）我們都是獨一無二的！

《優獸大都會2》劇照

當大家也想「成為別人」，希望改變自己去迎合大眾時，提提你每個人也是獨特的，獨特性讓我們能互補並變得更強大，而且真正愛你的人，只會希望你快快樂樂地做自己！

「正是這些不一樣，讓我成為了我，讓你成為了你，甚至讓我們更強大！」

《優獸大都會2》金句2）做自己就是最好！

在戀愛或社交的關係裡，大家也會有「委屈求存」或改變自己迎合他人的想法，但好些時候愈努力卻愈不得要領，反而做自己才能真正的遇見幸福，一起來保持野性吧！

「拒絕被馴服，野性才是你真正的歸宿。」

《優獸大都會2》金句3）珍惜對方 遇見幸福

每段關係也不是孤身一人，付出自己滿滿的愛同時，也要坦誠地接納對方的愛。時刻心存感恩的心，向對方表達自己的欣賞情感，就能更有效地昇華關係，遇見幸福！

「從小到大我習慣獨來獨往，這不是藉口，但這段經歷讓我不願意承認，我最大的幸福，就是能夠遇見你。」

《優獸大都會2》金句4）理解與接納

《優獸大都會2》劇照

每個人也有獨立思想，經營一段關係時，最重要就是理解與接納。不要強逼對方依從自己的想法，也不要埋沒自己的想法盲目迎合，慢慢磨合找出最佳的相處模式，就是體現愛的最佳方式！

「我們用百分之百的愛，去克服那百分之百的不同和不合適。因為是你，我願意試著去理解、去接納。」

《優獸大都會2》金句5）不一樣又怎樣？

每個人的成長背景、經歷與個性也不同，不要放大彼此的「不一樣」，打開心窗去了解對方，就能真正看到「站在自己前面」那位真真實實、有血有肉的人！

「我根本一在乎我們的不一樣，我真正在乎的是你。」

《優獸大都會2》金句6）我們不需證明甚麼！

或許社會有很多意見，讓人很想去改變自己融入，但其實你只需做好自己的本份，用心去愛著自己喜愛的人，聆聽內心的感覺去做自己喜愛的事，根本沒有甚麼需要證明給別人看！

「也許，我們並不需要向他們證明甚麼。」

