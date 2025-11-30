《優獸2》力壓《復仇者4》成內地史上單日最高票房電影

【on.cc東網專訊】迪士尼動畫《優獸大都會2》（Zootopia 2）近期全球熱映，內地上映5日累積票房已衝破15億人民幣（約16.5億港元），超過上集當年上映的總票房，而昨日單日《優2》勁收7.375億人民幣（約8.11億港元）超越《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers:Endgame）而成為內地影史上進口片單日最高票房紀錄。

另方面，《優2》電影勁收連帶哥倫比亞天后Shakira主唱的主題曲《Zoo》亦成為「洗腦神曲」。

