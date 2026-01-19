曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
儲存易迷你倉獲香港綠色建築議會 (HKGBC) 綠建環評「卓越評級」：引領迷你倉界 ESG 綠色營運新標準
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月19日 - 儲存易迷你倉集團於荔枝角儲存易集團中心舉行頒獎典禮，並榮膺 BEAM Plus「綠建環評既有建築（2.1版）自選評估計劃」營運管理範疇卓越評級。是次獎項由香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS 親自頒授，表揚集團在迷你倉物業管理、環境保護及可持續發展層面的卓越貢獻。
落實綠色營運承諾，提升物業管理水平 儲存易迷你倉集團表示：「是次獲頒卓越評級，印證了集團在 ESG（環境、社會及管治） 方面的努力。我們不僅致力於優化迷你倉的營運效率，更將可持續發展理念融入日常設施管理，為客戶提供更高標準的綠色儲存體驗。」
聚焦營運管理 實踐負責、透明的管理制度 綠建環評既有建築透過多個評估範疇全面審視建築的可持續表現，涵蓋：場地、營運管理、用材及廢物管理、能源使用、用水、室內環境質素及創新等。當中「營運管理」著重評核項目推行的負責任管理守則，以及鼓勵建築空間的可持續營運管理。儲存易迷你倉集團於此範疇榮獲「卓越評級」，進一步肯定集團於日常營運管理與可持續策略上的持續投入與成果。
智慧科技與環保並重 提供更安心的儲存服務 集團積極將智能化配套（如 AI 客服、智能保險箱）與能源管理結合 。未來，儲存易將以「卓越評級」為新基準，持續於旗下多間分店推動節能減排，引領迷你倉業界邁向低碳轉型，為客戶創造更安心、環保的空間。
已獲HKGBC認證並納入既有建築組合評估的物業包括以下五個儲存易集團中心
1. 儲存易集團中心（東九龍）：觀塘鴻圖道 82 號
2. 儲存易集團中心（新界東）：新界粉嶺業暢街 13 號
3. 儲存易集團中心（港島東）：筲箕灣阿公岩村道 8 號
4. 儲存易集團中心（西九龍）：長沙灣荔枝角道 850–870 號
5. 儲存易集團中心（新界西）：新界荃灣大涌道 22–28 號
關於儲存易迷你倉集團
儲存易迷你倉集團有限公司成立於2002年，是亞洲區領先的迷你倉品牌之一，業務遍佈香港、澳門、新加坡及台灣，擁有超過90間分店及40,000個儲物單位。集團超過一半分店為自置物業，選址便利，配備24小時智能出入系統及完善保安設施，致力為個人及商業客戶提供安全、靈活的儲存方案。集團亦持續投資科技，包括AI智能客服系統、紅酒倉及智能保險箱，以創新提升服務質素，為客戶帶來更優質的儲物體驗。
儲存易迷你倉網址:
https://www.store-friendly.com
