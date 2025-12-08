35歲允兒與21歲張員瑛AAA頒獎禮台框畫面零違和！永遠的《少時》，二代團神顏偶像Yonna超自律仙女保養大法公開

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
韓國娛樂頒獎盛事AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）AAA 2025頒獎禮在台灣高雄完美落幕。現場有不少話題明星登場，成為洗版話題。當中，來自《少女時代》的允兒（Yonna）近年轉戰影視界得到不少好成績，在今次頒獎禮也奪下影后寶座。Yonna除了以中文說感言，Yonna一出場就美到發光，更有一幕是要跟主持張員瑛以及金裕貞同框，成為Threads上熱話。
三位神級美女同框畫面太養眼，而且三位有著不同年紀，2004年生的張員瑛，跟1999年生的金裕貞，以及1990年生的允兒站在一起也毫無違和，令網民大讚允兒保養力超高，果然是二代團神顏人物代表。（Threads貼文）
35歲的允兒，出道18年但顏值甚至體型都沒有在變，果然是《少女時代》的門面擔當，令很多人都讚她保養得非常好。偶像的凍齡保養秘訣是什麼呢？自律的飲食以及運動是必須的。允兒有分享她以「4321運動法」來維持身型。
「4321運動法」是什麼？
「4321運動法」就是以4分鐘的高強度有氧運動＋3分鐘的重訓肌力訓練＋2分鐘的中低強度運動來提升心肺＋1分鐘的原地踏步和伸展。
4分鐘的高強度有氧運動，可以是開合跳、踏步拳擊等動作，來減脂以及塑造全身曲線。3分鐘的重訓肌力訓練，可以是深蹲來雕塑大腿曲線，增加肌肉量。分鐘的中低強度運動來提升心肺是用來提升心肺力，抬膝90度的動作也有助促進循環。最後的1分鐘是用來緩和平復，再加伸展就幫助拉筋舒緩。
除了做「4321運動法，也可以配合有助燃脂的食物，例如青瓜，可以幫助分解脂肪，又有豐富的膳食纖維及維他命C，也有助水分及鈉代謝；燕麥片也含有維他命B群，幫助全身機能代謝，還有黑胡椒，其胡椒鹼也有助抑壓脂肪合成。
想成為偶像一樣成為凍齡仙女，也許可以參考允兒的超自律保養大法。
