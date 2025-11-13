黑色星期五優惠大合集！
元州邨兄弟雙屍案 組織倡提升關愛隊適別高風險人士能力
【on.cc東網專訊】長沙灣元州邨元樂樓一對楊姓兄弟，周二(11日)被揭發雙雙倒斃單位內。59歲的弟弟因有尋死念頭，數日拒絕進食和喝水後去世，其67歲哥哥發現胞弟離世後，疑因失去至親感生無可戀，遂以啤酒吞服40粒退燒藥尋短。據指當區關愛隊去年曾探訪二人，社區組織協會幹事阮淑茵表示，港府應提升關愛隊識別高風險人士的能力，同時盡快擴展照顧者資料庫試行計劃至更多地區，及早為更多高風險照顧者提供支援，避免悲劇再發生。
現時社會福利署與醫院管理局合作數據互通，當發現有領取低收入照顧者津貼的照顧者入院，醫管局便會通報社署，而接獲通報後，社署會透過照顧者專線聯絡或登門接觸，了解其是否需要任何支援，如送餐服務及安排暫託。阮淑茵認為，該措施現時只能協助約1萬人受惠，因此希望港府盡快擴闊受惠群眾，包括加入領取綜緩的獨居、「雙老」長者，以及非長者但有困難的家庭。
議員李世榮亦支持將醫管局與社署的數據互通計劃對象，擴大至較高風險家庭，又認為有關部門應在收集數據後加強後續支援工作，同時在社區加強計劃宣傳，讓照顧者更易尋求支援。李又指出，事件中的死者有到醫院求診紀錄，認為當局如發現有風險個案，可透過發短訊關懷事主，以減少悲劇發生。
