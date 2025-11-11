元州邨 元樂樓

長沙灣元州邨揭發雙屍案。一對相依為命年長兄弟被發現陳屍在元州邨一單位內多日，遺體已腐爛並傳出臭味，及至保安昨晨巡樓聞到異味始揭發事件。警方在現場檢獲遺書，案件暫無可疑，將案件列作自殺及屍體發現處理。

現場為元州邨元樂樓，保安昨晨6時25分巡樓期間，發現一單位傳出異味，拍門無人回應，於是報案。消防到場破門入屋，發現兩名男子倒臥單位，救護員經檢驗證實他們均已明顯死亡。

據指，兩名死者均姓楊，分別67歲和59歲，為兄弟關係。現場消息指，楊弟有自殺傾向。單位內發現3封遺書，內容提及楊兄於上月底起不飲不食，數日後昏迷無呼吸脈搏。內容亦涉及楊弟則於上周四(6日)飲用啤酒吞服大量藥物尋短，並著居深圳的長兄跟進身後事。警方已聯絡深圳長兄，對方暫未能回港處理。

廣告 廣告

附近街坊指，近日走廊似有異味，但未有跟進。亦有街坊稱，對該對兄弟沒有太大印象，似甚少出入，但未聞單位傳出吵鬧聲。深水埗區議員陳偉明形容事件不幸；透露關愛隊上年度曾探訪過涉事家庭一次，主要是解釋關愛隊服務，當時該家庭有填寫簡單資料，但印象中比較少見。

關顧照顧者情緒輔導及實質支援

精神健康諮詢委員會前成員、社協幹事阮淑茵指，雙老家庭的悲歌不僅是照顧者壓力的反映，更牽涉其精神健康與情緒需要。照顧工作繁重，照顧者往往連喘息的空間也難爭取，因此情緒輔導及實質支援如暫託服務，均不可或缺。

她提到，政府設有18111熱線及182183照顧者支援專線，但不少長者未必懂得上網，宣傳方式應加強電視、收音機等傳統媒介，以及在診所和醫院等地點推廣，以提高接觸率。她又指，保安員往往能掌握長者住戶的生活狀況，如久未外出等，若能成為識別及轉介角色，有助發現隱蔽個案。她續稱，近年關愛隊在社區識別高風險個案的角色漸重，現正試行由社署培訓，主動接觸獨老、雙老住戶及照顧者等。惟計劃尚未全面推行至18區，值得檢討是否加快訓練及擴展至其他地區。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/元州邨雙屍案-傳惡臭保安揭發-兄疑絕食昏迷-弟服藥自殺/617512?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral