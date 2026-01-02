元旦凌晨悉尼海灘游泳 華女遭浪捲走溺斃

【on.cc東網專訊】澳洲新南威爾士省沿海周四（1日）海況惡劣，接連發生海灘事故。其中在悉尼馬魯布拉海灘（Maroubra Beach），一名中國籍女子遇溺身亡。

據澳媒報道，事發於周四凌晨4時左右，該女子游泳時被一股強浪擊中，先被沖進潮汐池，然後被浪捲入大海。救援人員趕到後展開搜索，約一小時後發現了她，但搶救無效，當場確認死亡。據報，死者是一名25歲的中國女留學生，暫未知她為何在凌晨時分下水，當地警方準備進一步調查。

新省沿海當日發生多宗遇溺事件，關閉了近70個海灘。悉尼庫吉海灘（Coogee）也有一名20多歲尼泊爾籍男泳客失蹤，搜救行動持續。當局提醒遊客注意海灘安全，避免在危險條件下下水。

