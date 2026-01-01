《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 圍觀者起哄拍片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。
《Yahoo新聞》已就事件向警方查詢，正待回覆。
多條影片顯示，兩名少女疑因積怨爆發衝突，露肩少女情緒激動，多次高聲質問對方「無下次？你上次都同我講無下次？畀幾多次下次你？」現場圍觀者不斷起哄，有人高聲叫喊，氣氛喧鬧。
原本嘗試退讓的孭袋少女，在混亂中被人從後推前，意外撞向露肩少女。露肩少女隨即爆粗指罵，並出手掌摑對方，其後更有人將一個黑色口罩遞給露肩少女，讓她戴上以遮掩容貌。
另一段較長的影片顯示，露肩少女戴上口罩後繼續動粗，多次掌摑及起腳踢向孭袋少女。孭袋少女捱打後未有還手，嘗試轉身離開現場，但露肩少女未有罷休，追上前扯住對方頭髮，將人拉回原地，再次施襲。其餘人士則繼續拍片及起哄，未見有人出手阻止。
