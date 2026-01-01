元旦嬰兒中大醫院零時零分搶閘出生 公院首小時誕2男3女元旦嬰

中大醫院迎來首名元旦嬰兒。(資料圖片／蘇文傑攝)

踏入2026年，多名嬰兒在元旦日首個小時內「搶閘」出生。中大醫院一名男嬰零時零分順產出生，重約3.2公斤，是父母的第一胎，亦是該院首名元旦嬰兒。

公立醫院亦迎來5名在今年首小時出生的元旦嬰兒，包括聯合醫院零時02分出生、重約3公斤的女嬰，廣華醫院就有分別重2.89公斤和3.06公斤的男嬰及女嬰，以及東區醫院重3.725公斤女嬰、屯門醫院重3.59公斤男嬰。

