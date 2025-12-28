元旦履新立會議員 江旻憓轉任馬會顧問

鄭琪表示，江旻憓將會轉職為顧問。(吳康琦攝)

候任旅遊界立法會議員、巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，將於1月1日履職議員工作，屆時會轉職為馬會顧問。

馬會對外事務部主管鄭琪昨表示，江旻憓會在元旦起出任議員，明白擔任議員後時間有限，未能長時間在馬會工作，她將不再是馬會的全職僱員，會轉職為顧問。

他指，馬會協助政府推動旅遊藍圖2.0的賽馬旅遊，江旻憓在馬會工作時，有積極參與相關工作，與文化體育及旅遊局，以及與業內各協會均有很多聯繫，亦已掌握很多知識，希望她出任議員後，能協助馬會繼續推動相關方面工作。

