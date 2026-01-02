元旦平安鐘錄1319人次求助 其中65人因身體不適需要送院

【on.cc東網專訊】長者安居協會公布元旦日（1日）的服務人次統計，其「一線通平安鐘」服務在當日全日24小時內，共錄得1,319人次使用。其中，有65人因身體不適需要送院接受治療，主要原因包括暈眩及跌倒。

「一線通平安鐘」服務體系包括由協會提供的「室內平安鐘」、「平安手機」、「隨身寶」、「智守護App」、「守護卡」及「無線平安鐘」。

