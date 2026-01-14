元旦痛腳撐拐杖 今出席立會首次會議發言 特首全程坐櫈

【on.cc東網專訊】前特首董建華因腳痛「落台」，在本月1日見到另一個特首腳痛。新一屆立法會議員早前在元旦宣誓，李家超負責監誓。在宣誓期間，站立的李家超臉容崩緊，身旁的茶几更放有拐杖，更不時用手撐在旁邊的茶几枱面。

相隔逾兩星期，李家超今日(14日)出席新一屆立法會首次會議，不見他撐拐扙，但一直坐在椅上發言。在發言完結離開會議廳，回應坐骨神經痛的問題時，他說：「ok，多謝。」

