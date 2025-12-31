元旦租期屆滿 外國記者會中環會址獲續租3年

【on.cc東網專訊】屬一級歷史建築、位於中環下亞厘畢道2號的香港外國記者會（FCC）會址租約2026年1月1日屆滿，但續約一事至本月中仍沒有下文，據悉，近日獲政府批准續租3年。

民政及青年事務今日（31日）回覆傳媒查詢時表示，該會提出續租，政府經仔細考慮後，已向香港外國記者會提出以市值租金向其批出為期3年固定期的新租約，由2026年1月2日起生效。

2022年底FCC雖獲政府批准續租，但租期由過去7年縮減至3年，並如其他政府合約加入國家安全條款。該會其後修訂對外發表聲明政策，加入諮詢法律意見及發聲明前尋求政府部門回應。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】