元旦賽馬日吸近 5 萬人入場 總投注額逾 17 億元按年升 4.3 % 內地客倍增︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦賽馬日「好運 1 月 1」今日（ 1 日）在沙田馬場舉行，入場及投注表現俱佳。香港賽馬會公布，全日共吸引 49,156 人入場，較去年元旦的 43,000 人增加約 14%。
入場人士之中，內地遊客人數升幅顯著，今日共有 8,250 名內地遊客入場，較去年元旦的 4,120 人增加約 1 倍。賽馬會指出，沙田及跑馬地兩個馬場均見人流暢旺。
投注額方面，全日總投注額達 17.13 億元，較去年元旦的 16.42 億元上升約 4.3%，反映賽日氣氛熱鬧。
除賽事外，賽馬會亦於場內安排多項活動，包括「好運由此起問答挑戰」，參與者可贏取獎品，並設有打卡裝置，增添節日氣氛。沙田及跑馬地馬場的入場人士亦獲贈指定「好運手提袋」。
