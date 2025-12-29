元旦起多項交通違例罰款提高 違泊牛肉乾加至 $400 超速 $480 起

香港道路違例泊車情況普遍，本周四（1 日）起，定額罰款將增至 400 元。 （警方資料圖片）

明年元旦（本周四）起多項違反道路安全的定額罰款調高，其中違例泊車罰款由 320 元增至 400 元，加幅 25%；超速罰款亦增至 480 元至 1,500 元不等，加幅高達 50%。當局解釋，違例泊車及多項交通違例事項的定額罰款已有 31 年未調整，其阻嚇力因通脹影響而逐漸減弱。

​政府提醒市民， 違例泊車以及 19 項與道路安全和交通擠塞相關違例事項的定額罰款已作出調整 ，將於明年一月一日，即本周四起生效。其中超速駕駛罪行的定額罰款調整如下：

廣告 廣告



違例事項 現時罰款 修訂罰款 1 以比速度限制高出每小時 15 公里或以下的速度駕駛 $320 $480 2 以比速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛，但第 2A 或 2B 項適用的情 況除外 $450 $675 2A 以比速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛，但第 2B 項適用的情況除外 $600 $900 2B 以比速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 $1,000 $1,500

違例泊車方面，定額罰款將由 320 元調高至 400 元。其餘部分罪行的定額罰款調整如下：

違例事項 現時罰款 修訂罰款 非法進入黃色方格路口 $400 $600 在限制區內讓乘客上落 $560 $840 沒有遵從交通燈的指示 $600 $900 在汽車移動時，使用流動電話或其他電訊設備或該等電話或設備的附件 $450 $675

提高有關定額罰款的議案於今年 7 月 30 日獲立法會通過，議案審議期間，工程界立法會議員盧偉國炮轟政府，在車位不足下提高違泊罰款是 「製造香港最多怨氣的部門」 。

運輸及物流局發言人今日（29 日）發稿解釋，違例泊車及多項交通違例事項的定額罰款已有 31年未調整。與其他地區相比，香港現行的罰款水平明顯偏低，其阻嚇力因通脹影響而逐漸減弱。為應對部分交通違例數字持續甚至上升的趨勢，適度調整相關罰款金額將有助加強保障道路安全和交通暢順。與此同時，政府會繼續致力增加泊車位供應，以回應公眾的泊車需求，並加強道路安全的宣傳教育。