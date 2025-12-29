5b5o9c89i8ho.jpg

醫管局元旦起實施公營醫療收費改革。選委界立法會議員陳凱欣關注部份社區的私營夜診服務不足，而醫管局最快要到明年第二季才逐步將夜診服務量增加2.5萬個名額，建議當局與私營醫療機構及非牽利團體，做好公私營協作，例如要求私營醫療機構延長營業時間，同時研究由非牟利團體提供夜診服務。

陳凱欣今早(29日)在港台節目又表示，申請醫療費用減免的手續繁複，擔心不少長者和家庭都不明白如何申請，認為醫管局必須增加專隊人員協助。她又說有長者手機無法上網或不熟識手機應用程式操作，要他們計算累積的醫療費亦有困難，認為醫管局應優化系統，令長者可以透過身份證，了解累計的醫療費用。

廣告 廣告

tstdxg77u5ku_0_0_0_0_0.jpg

不少基層家庭不清楚減免資格

工聯會立法會議員鄧家彪在同一節目表示，擔心醫療收費增加後，會有市民因此而不求醫或減少食藥。他提到符合申請資格的人士有140至150萬，但至今只有5萬宗申請成功，不少基層家庭不清楚醫療費用減免資格及申請方法，認為醫管局需要再加強宣傳。他又擔心一旦公營系統增加醫療收費後，私營機構亦跟隨，起不到分流病人的效果，認為醫管局必須監察。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/元旦起實施公營醫療收費改革-議員倡當局做好公私營協作/631616?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral