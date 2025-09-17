元朗上攸田村繁殖場發生火警 傳多隻幼犬不幸身亡

【動物突發】本報收到讀者報料，指今日元朗上攸田村一個繁殖場今日發生火警，現場還傳出爆炸聲，多名消防員到場救援，根據讀者提供的現場相片，消防員即場為多隻幼犬急救，但有多隻幼犬已不幸慘死蓋上黑布，暫未知具體傷亡數字。

據了解，火警發生時繁殖場場主並不在現場，他們在傍晚才現身。本報正向愛護動物協會查詢有關火警及狗狗情況。

相片來源：讀者提供

元朗上攸田村一繁殖場發生火警，消防員到場撲救。

現場發現多隻幼犬受傷，消防員即場急救。

現場照片顯示，多隻狗狗不幸離世蓋上黑布。

