元朗中學實驗室化學品「乙腈」外洩 5人入院

博愛醫院。（資料圖片）

今日（12日）中午，一名22歲職員於元朗友善街一間學校實驗室處理化學品時，懷疑意外接觸到化學液體，於是在同事陪同下，先行到博愛醫院求醫，並報警求助。警方和救護員接報後到場，亦安排學校另外兩名職員及1名工人前往博愛醫院檢查，各人求醫時清醒。消防危害物質專隊亦趕至處理化學品。

據悉，涉事化學液體為有毒溶劑「乙腈」（Acetonitrile），無色，有特殊香味，易燃且揮發性高，須於通風環境使用，且要佩戴有效防毒面罩及手套，根據資料顯示，「乙腈」廣泛應用於工業、實驗、藥物合成等。

