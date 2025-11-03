元朗信芯園太陽花花田復修成功！11月迎來今年最後一季花期 捉緊打卡金黃色花海機會

元朗錦田的信芯園農莊，將於11月迎來今年最後一季的太陽花盛開時刻。這片曾因韋帕、樺加沙等極端天氣而沉寂的土地，經園主信哥等人努力復修，如今再度綻放希望，近日在社交平台上公布，約11月10日一場黃金花海迎接訪客。

元朗錦田的信芯園農莊，近日在社交平台上公布，約11月10日一場黃金花海迎接訪客。（官方Facebook圖片）

逆境重生 黃金太陽花海即將回歸

信芯園一直是本地親子遊及攝影愛好者的熱門去處。農莊內的太陽花田更是不少人心中的打卡聖地。不過，今年夏季接連的颱風與暴雨，令農場多次遭受水浸，花田受損嚴重，一度需要暫停開放。幸好，園方並未放棄。經過不斷的努力修復與重新栽種，太陽花終於再次冒出嫩芽，逐漸長高。

元朗信芯園Facebook上截10月28日時的開花情況。（官方Facebook圖片）

把握2025年最後花期 11月10日將全面盛開

根據農莊近日在Facebook專頁的最新消息，今年最後一季的太陽花預計將於11月10日左右全面盛開。園方亦上載了多張太陽花現況相片，花朵已漸漸綻放，預示著盛開的日子不遠，屆時整片田野將被金黃色覆蓋，景象壯觀。今年的太陽花季節將是信芯園的最後一季，錯過了可能就要等到來年。

元朗信芯園農莊

地址：元朗新田小磡村（地圖按此）

開放時間：9am-6pm

交通：

75號專線小巴（元朗至下灣村），於石湖圍「聯安車場」落車 76號專線小巴（元朗至小磡村），於石湖圍「聯安車場」落車 17號紅色小巴（元朗至上水），於石湖圍「聯安車場」落車 76K號巴士（元朗至上水「清河」），於石湖圍巴士站落車

