元朗公路泥頭車撞貨櫃車，警助清理瀉地沙泥。(馬路的事 (即時交通資訊台)Facebook)

今日(11日)上午9時半，警方接獲報案，指元朗公路往屯門方向近富泰邨有泥頭車與貨櫃車相撞。

警員接報後到場，事件中無人受傷，部份行車線一度封閉，以清理瀉落一地的沙泥，有警員手持鐵鏟協助。

運輸署公布，較早前因交通意外而封閉的元朗公路(往屯門方向)近富泰邨的部份行車線現已解封。車龍有待消散。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/元朗公路泥頭車撼貨櫃車-沙泥瀉滿地警助清理/598039?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral