元朗區議員施駿興涉非禮女童及非法性交 事主作供稱小六時曾被摸胸
元朗區議員施駿興被控涉嫌在十多年前非禮及與女童非法性交，案件今日（15日）在區域法院開審。女事主作供時表示，施駿興在自己小六時曾經伸手摸她的胸部。
涉任話劇導師助理期間認識事主
37歲的被告施駿興在去年4月時被捕，被控猥褻侵犯及與16歲以下女童非法性交共2罪。控罪指，他於2008年11月某日在土瓜灣高山道公園猥褻侵犯11歲的女童X，以及於2011年3月14日在天水圍某單位與13歲的女童X非法性交。
現年28歲的女事主X透過視像作供指，自己2008年時就讀紅磡區某女校小學的小六，並在學校話劇活動中認識任話劇導師助手的被告。X表示，被告在話劇班不時會望向她，亦會主動接近談天，及在排練時買飲料給她，其後被告取得電話號碼後，兩人私下會透過電話和SMS聯絡，認為關係曖昧。
兩年半後疑與同一女生無套性交
X續指，在2008年11月某日，被告突然在校門附近接她放學，然後將她帶到高山道公園，兩人坐在一張長凳上聊天討論學業、工作和愛情等話題，期間得知被告有1名交往4年的女友。之後被告叫X坐在自己大腿上，並伸手進入X的胸圍內摸她的胸部，亦有吻她的頸和耳朵。X稱自己有嘗試輕輕推開被告，但未有出聲，而自己在案發後嘗試避開他。
X表示到2010年時，發現被告在網上宣傳話劇《回憶是美好的！？》，X與朋友一同到場欣賞，期間被告發現自己，便帶她到後台聊天，之後兩人保持聯繫並發展為情侶，期間被告曾多次明示暗示要發生性行為。
X指到2011年情人節，被告送了一份禮物給自己，並要她在一個月後回禮和到他的單位。同年3月14日，X赴被告在天水圍的住所，當時兩人在床墊上聊天，之後被告脫去X的衣服，並撫摸她的陰道，其後兩人在沒有使用安全套下性交。X指出，自己在2012年時發現被告對她的態度有變，並在他的手機中，發現被告與另一名女子的自拍照，被告稱該名女子是他的前女友，其後向X提出分手。
案件編號：DCCC907/2024
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/元朗區議員施駿興涉非禮女童及非法性交-事主作供稱小六時曾被摸胸/599267?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
