元朗南坑排貨櫃場起火 黑煙席捲半空
元朗有貨櫃場發生火警。
今日（20日）下午3時15分，元朗大棠路、近南坑排公廁附近一個貨櫃場，有貨櫃冒煙起火，火勢猛烈，冒出大量黑煙，席捲半空。警方和救援人員接報後趕至現場，消防開喉灌救，約14分鐘後將火救熄，暫時沒有傷亡報告。警方及消防現正調查火警原因。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/元朗南坑排貨櫃場起火-黑煙席捲半空/620563?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
