元朗南坑排貨櫃場起火 黑煙席捲半空

【Now新聞台】第十五屆全運會閉幕式明晚在深圳舉行，當局預告繼續有驚喜，延續科技融合體育、藝術，以及粵港澳三地文化。 在深圳寶安歡樂劇場，即全運會閉幕式舉行的場地，有份參與閉幕演出的粵港澳三地嘉賓、演員，以及來自數十個演出團體的逾千名表演者，連日加緊綵排。今屆全運會開幕式，以至在聖火採集、傳遞上都用上創新科技，當局形容令人印象深刻，預告閉幕式一樣有驚喜。深圳市文化廣電旅遊體育局副局長何建輝：「這裡也給大家劇透一下，即將舉行的十五運會閉幕式，還將是一個滙聚液態畫布，裸眼3D、智能穿戴、5G雲控、無人駕駛等最新科技產品的一個秀場。」十五運會廣東賽區執委會高科技產品展示專班副組長夏奇峰：「協同廣州、深圳等地市賽區共同遴選了130多款高科技產品，涵蓋了技綻開幕、智慧場館、賽事保障、科技助殘，四大核心場景全方位、多維度構建起科技賦能體育的廣東範式。」和開幕式一樣，閉幕式同時展現水元素，閉幕式總導演沈晨早前表示，海天一色的自然景觀是最大亮點，要打造全球首個城市全景閉幕式。今屆全運會締造多個第一次，包括開幕式和閉幕式分別在廣州和深圳上演，是歷來首次分開不同城市舉行；賽事亦是首次由粵港澳三地聯合承辦，

now.com 新聞 ・ 5 小時前