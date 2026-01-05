元朗南生圍冬日晨霧，天文台大讚為世外仙境。(香港天文台 HKO)

元朗南生圍一帶漁塘井然有序，配合無阻隔夕陽，成為著名日落打卡景點，但其實破曉時同樣有「靚景」。天文台昨日(4日)在社交平台以「冬日晨霧」發布帖文，指早前風和日麗，有人在日出時分捕捉到「輻射霧」，在鏡頭下的南生圍看起來有如世外仙境。

天文台隨後解釋，「輻射霧」的名稱其實源於「輻射冷卻」現象，一般在天朗氣清、風勢微弱的晚上，新界空曠地區會因輻射冷卻而顯著降溫，靠近地面的水汽就有機會凝結成霧。不過「輻射霧」在日出升溫後就會逐漸消散，見到的話記得要把握時間拍照。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/元朗南生圍冬日晨霧-天文台大讚-世外仙境/633506?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral