元朗商廈不遵清拆令 3共同業主被判罰逾23萬元
【on.cc東網專訊】元朗褔德街一幢商住大廈3名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，於上周五(2日)在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共230,820港元，當中221,820港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。
個䅁涉及元朗褔德街一幢商住大廈天井的一個面積約7平方米的搭建物及一個金屬架，以及外牆附建的一個面積約3平方米的伸建物、3個金屬架及2個帆布篷。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24(1)條向業主發出一張清拆令。他們沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。
根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款200,000港元及監禁1年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000港元。
