元朗學校實驗室洩化學品 3男女學生不適送院

【Now Sports】根據Opta透露，曼聯周日在英足盃第3圈被白禮頓踢出局，創造了兩項不光彩紀錄。首先，這是自1981/82年球季以來，曼聯首次在兩項國內盃賽的首輪比賽出局。去年8月的英聯盃第2圈比賽，曼聯爆冷與英乙的甘士比踢成2:2，最後在互射12碼中落敗出局，賽後亦遭到外界猛烈抨擊。另外，由於在兩項盃賽出局，紅魔的比賽場次，也將創下自第一次世界大戰前以來的最低紀錄，各項賽事只需要踢40場，是自1914/15年球季以來最少的，距今已有111年之久，當時他們只進行了39場比賽，但以上數據不包括受戰爭影響的球季。除了伴隨這些糟糕的紀錄，對18歲小將利斯（Shea Lacey）也是噩夢。曾在作客阿士東維拉及般尼後備上陣的他，今次是在奧脫福球場首代表一隊作賽，在62分鐘入替曼治，怎料僅踢了27分鐘，便因為不滿球證將界外球判予對手，發脾氣擲球落地，並激烈向球證投訴，結果兩黃一紅被逐，給了他一個最差的主場地標體驗。

now.com 體育 ・ 4 小時前