元朗小學沖繩交流延期 若退款僅退25%團費 稱機票只能改期

【on.cc東網專訊】學校每年均會舉行海外遊學團，更是不少學生期待已久的活動之一，但中日關係近月日漸升溫，教育局早前牽頭退出日本舉行的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消派中學生赴日交流。近日再有小學向家長發通告，指由於近期教育局已因安全考量取消同類中學生赴日交流活動，校方全面評估後，決定將下月底到訪沖繩的舞蹈及文化遊學團活動延期舉行，通告更指若家長選擇退款只能退回25%團費。

元朗佛教榮茵學校上周五(19日)向家長發通告，指原定於明年1月20日至1月23日舉辦的「日本沖繩舞蹈及文化遊學團」將延期舉行，通告中指出，校方深知學生已滿懷疑期待，並提前了解日本文化等，做了不少準備，校方將持續評估風險，暫定明年6月考試周後重啟交流團。

廣告 廣告

通告中亦指出，已繳交的活動費用將全額保留，用於延期後的交流活動，若家長選擇退款，則因合約問題，已購買的機票只能改期，家長只可退回25%團費，學校將於1月底前完成退款流程。

教育局回覆查詢時稱，不評論個別個案，學校在對外交流活動時可因應不同情況，自行對活動安排作適當調查。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】