元朗山貝村女工被磚牆壓死 家屬跪地痛哭促東主交代(何潁之報道)

【Now新聞台】元朗一名女工周三拆卸村屋時遭塌下的磚牆壓中，送院搶救後不治。死者家屬今日到事發現場路祭，要求東主與承建商交代事件。

44歲女死者的母親、姊妹、丈夫及其他親友，到元朗山貝村的事發工地旁祭拜死者，期間難掩悲痛落淚。

事發周三上午，一幢村屋進行拆卸工程時，一幅高2米、長8米、闊1米的磚牆突然倒塌，女工走避不及被壓住下半身，獲救出送院後證實不治。

死者家屬指，事發後涉事承建商或僱主都沒有跟他們接觸。

死者胞妹：「我沒法接受，這樣叫不小心，一句解決問題，我媽媽養大這麼多姊妹，突然少了一名姐姐，我媽媽現時年紀這麼大，接受不了白頭人送黑頭人。我周三晚都沒睡，還差點暈倒，你如何叫老人家接受這事實？我只想叫東主或機手給予我們一個交代。」

工業傷亡權益會質疑現行建築物條例不合時宜，希望屋宇署盡快修訂。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「如果做這些村屋清拆的時候，是可以不需要預先呈報，亦不需要給屋宇署批准去進行一個工程，變相無論監管上以及規劃清拆的情況下，都可能出現嚴重安全問題。現在此情況似乎『無王管』，這個條例已經是很落後，希望適時做一個檢討修訂。」

屋宇署回應指，事發後已立即派員視察，確認剩餘圍牆無明顯危險，拆卸工程已停止，署方會調查是否有人違規，並按結果跟進。

屋宇署澄清，涉事村屋屬新界豁免管制屋宇，拆卸工程毋須事先獲屋宇署批准及同意，但強調村屋拆卸並非「無王管」，建築物條例仍然適用，承建商有責任確保安全；如工程導致任何人受傷，屋宇署仍可根據《建築物條例》作出檢控。

